Elvio Brasil é homenageado com seu nome colocado em uma das ruas da cidade de São Sebastião

O ex-vice-prefeito de Atalaia, Dr. Elvio Brasil foi homenageado (in memoriam) com seu nome colocado em uma das ruas da cidade de São Sebastião, inaugurada nesta sexta-feira (3), pelo prefeito Zé Pacheco. Essa e outras ruas foram entregues a população através de uma parceria com a Codevasf e com o deputado federal Arthur Lira.

A indicação foi da vereadora Ana Pacheco, sendo aprovada pelos demais vereadores e sancionada pelo prefeito.

Em sua rede social, Walkyria Ferro, viúva do homenageado, agradeceu a homenagem. “Muito emocionada e agradecida em meu nome, dos meus filhos e de toda a família Brasil. Meus filhos terão o prazer e a honra de correr e brincar nessa rua, com os amiguinhos que tem lá no Barro Branco e mais ainda por esta rua levar o nome do tão amado e inesquecível pai deles. Nossas desavenças políticas e pessoais Zé Pacheco, terminam aqui. Muito obrigada por esta homenagem”, destaca na postagem.

Dr. Elvio Brasil faleceu no dia 5 de setembro de 2019. Era um dos delegados mais antigos em atividade em Alagoas, tendo atuado em vários municípios do interior de Alagoas, tanto como delegado distrital, como regional. Sua atuação política foi de grande destaque em Atalaia, tendo sido eleito vereador e também vice-prefeito por dois mandatos consecutivos.