Atalaia será contemplada com um Quartel do Corpo de Bombeiros Militar

Em uma visita técnica na manhã desta terça-feira, (30), ao prédio da Guarda Municipal de Atalaia, localizada no bairro José Paulino, equipes do Corpo de Bombeiros junto com engenheiro e arquiteta visitaram o local acompanhados dos secretários municipais de Defesa Civil Massilon Mendes e o de Defesa Social Humberto Ferreira.

A equipe do Corpo de Bombeiros ficou bastante satisfeita com o espaço e através de um convênio e das parcerias entre o Governo do Estado, Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal de Atalaia e as secretarias Municipais de Defesa Civil e Defesa Social, firmaram para a instalação do novo grupamento do Corpo de Bombeiros em Atalaia.

Há anos o município de Atalaia almejava um quartel do Corpo de Bombeiros e agora esse sonho está próximo de ser uma realidade. O quartel terá um grupamento de incêndio, resgate e salvamento.

Para essa estrutura a Prefeitura fará uma adaptação e ajustes no prédio da GCM para que possa receber o trabalho da equipe e juntos fazerem uma parceria de trabalho com a Defesa Civil e Guarda Municipal.

Estiveram presentes na visita técnica o Comandante de Operações de Bombeiros do interior o Coronel Jamerson, o Major Marcos Paulo, o Coronel Pedro Henrique, a Capitã e Arquiteta Débora e o Major e Engenheiro Civil Cristian Bons, que fizeram vistorias no prédio, onde será feito um projeto para a realização dos ajustes e adequações do prédio.

Também estiveram presentes o engenheiro de segurança, Maxwel Amorim e o meteorologista, André Gonçalo, ambos assessores técnicos da Secretaria de Proteção e Defesa Civil do município.