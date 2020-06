Alagoas prorroga medidas de isolamento até 30 de junho

O governo de Alagoas informou que o novo decreto de emergência prorroga as medidas de isolamento contra o coronavírus no estado até o dia 30 de junho. O anterior tinha validade até as 23h59 desta segunda-feira (22). As regras são as mesmas que já estão em vigor atualmente e passam a valer a partir de terça (23).

Os detalhes do decreto foram anunciados pelo governador Renan Filho (MDB) por meio de uma transmissão nas redes sociais. Antes, a ideia era começar a retomada dos setores da economia a partir do dia 23 de junho, mas agora essa retomada foi adiada para julho.

"Esse decreto será necessário para finalizar, consolidar a tendência de queda dos casos de coronavírus, sobretudo os casos mais graves e trabalhar para que a sociedade volte a viver mais próximo do que a gente vivia antes dessa pandemia", afirmou Renan Filho.

Segundo o governador, o momento ainda não é de flexibilização e chamou essa nova fase de distanciamento social controlado que começará no dia 01 de julho.

O protocolo para essa retomada já foi publicado, mas sem datas. Um novo documento deve ser apresentado na próxima sexta (26) com as datas e os prazos definidos entre uma fase e outra.

Serão cinco fases no total, classificadas por cores e utilizando três eixos estratégicos:

Capacidade hospitalar de leitos já existentes, entre UTIs e clínicos;

Evolução epidemiológica;

Taxa de evolução da Covid-19.

O governador ressaltou que é preciso que a população siga as regras de distanciamento e isolamento social para consolidar o controle do contágio da pandemia e poder pôr em prática a reabertura.

“Estamos muito mais próximos de iniciar a construção do distanciamento social controlado e passar a avançar para uma outra fase; sair da fase vermelha para a fase laranja e nós esperamos que nesses próximos oito dias isso se consolide,” disse ele.

A mudança de fases deve começar pela capital e região metropolitana onde, segundo ele, o crescimento do vírus encontra-se mais controlado do que em outras regiões, como o agreste, que ainda apresenta aumento no número de casos.

O secretário da Saúde Alexandre Ayres, também participou da coletiva online e disse que os parâmetros encontrados devem levar mais tranquilidade para os setores produtivos.

"Nós conseguimos encontrar parâmetros e que eles tragam um pouco mais de tranquilidade para o setor produtivo, para o setor de comércio que agora, a partir desse novo decreto vai ter condição de se organizar, saber quando cada setor vai ser aberto e retomará seu funcionamento. Claro que a gente faz sempre essa ressalva: desde que os números permaneçam, que as curvas permaneçam nessa sequência de queda. E pra isso é importante qua a população faça a sua parte", disse Ayres.

Sobre o cumprimento das medidas emergenciais, Renan Filho disse que deve se reunir nesta terça (23) com a Secretaria de Segurança Pública para reforçar a fiscalização na capital e no interior, sendo intensificada no período festivo. Ele disse ainda que deve reunir esforços com as prefeituras para agir de forma integrada e fortalecer as medidas de fiscalização até o final do mês.

Futebol

Sobre o retorno do futebol em Alagoas, o governador Renan Filho disse que os clubes estarão liberados para treino a partir desta terça (23).

"Os treinos serão liberados nesse decreto. Os clubes de futebol que disputam competições estaduais ou competições nacionais serão liberados para inciar o treinamento a partir de amanhã desde que tenham cumprido o protocolo específico da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, que já foi apresentado aos clubes e que precisam cumprir uma série de requisitos", explicou.

Porém, o governador disse que ainda não há previsão de quando as partidas de futebol serão retomadas no estado.