Prefeito assina ordem de serviço para reforma da Escola Municipal Antônio Amâncio

Nesta última quinta-feira (18), o prefeito de Atalaia, Chico Vigário, assinou em seu gabinete a ordem de serviço para reforma da Escola Municipal Antônio Amâncio de Melo Bastos, localizada no bairro José Paulino.

De acordo com o prefeito Chico Vigário, é essencial a manutenção das escolas do município para dar mais conforto aos alunos e funcionários. “A reforma geral no estabelecimento de ensino proporcionará melhores condições de conforto e acessibilidade aos alunos, professores, funcionários e a comunidade do bairro”, explicou o prefeito.

A obra na escola Antônio Amâncio vai garantir um ambiente seguro e agradável aos alunos e funcionários, oportunizando desta forma melhoria na qualidade de ensino, em uma das maiores unidades de ensino do município.

Chico Vigário aproveitou para fazer uma visita técnica acompanhado com o secretário de Educação, secretário de Defesa Civil, engenheiros e técnicos, para avaliar as dependências da Escola.