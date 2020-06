Prefeito Chico Vigário acompanha andamento de obras de pavimentação no município

Na manhã desta quinta-feira, 18, o prefeito Chico Vigário fez visitas a importantes obras de pavimentação em andamento no município.

Os investimentos em pavimentação estão sendo feitos no bairro Bittencourt e Distrito Branca, através de parceria com o Deputado federal Arthur Lira e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF).

Já na Rua de Cima, o prefeito esteve visitando um acesso que liga a ladeira baixa a àquela localidade, que também será contemplada com pavimentação.

De acordo com o prefeito Chico Vigário, essas obras integram um conjunto de investimentos em pavimentação que vem sendo realizado pelo município de Atalaia durante sua gestão, com o objetivo de qualificar e melhorar a trafegabilidade nessas localidades, trazendo também melhorias em saúde para os moradores.