Em bate-papo virtual com torcedores Neto Moura projeta passagem pela Ponte Preta

Neto Moura se apresentou à torcida da Ponte Preta na manhã deste domingo (14), em bate-papo virtual pelas redes sociais do clube.

Anunciado como meia pela Macaca, ele disse que realmente foi nessa posição que começou no futebol, mas que durante a carreira acabou recuado para fazer a função de segundo volante, se colocando como um polivalente para aumentar as opções de João Brigatti no elenco alvinegro.

- Sempre fui meia de criação na base do Sport. Quando eu subi, foi até com o Eduardo Baptista, ele me colocou um pouco mais para segundo volante, pois via qualidade no passe e na construção de jogadas. Sempre bati bem na bola, fiz alguns gols bonitos. Eu agradeço muito ao Eduardo pelas oportunidades que me deu. Eu tinha um pouco mais de dificuldade na marcação quando era mais novo, mas aprendi a ser mais consistente, sempre mantendo a chegada na área o todo tempo.

Neto Moura estava no Mirassol, onde fez dois gols durante o Campeonato Paulista até a paralisação. Ele também disse que chega para ser um dos candidatos a homem da bola parada na Macaca para a sequência da temporada.

- Sempre fui bem nesse quesito. Tem o Camilo também, que bate muito bem, até fiz um gol no Mirassol depois de uma cobrança de falta do Camilo. E também preciso conhecer os outros meninos, mas estou à disposição para ajudar nesse sentido também.

Questionado por um dos torcedores sobre a cobrança da torcida, Neto Moura se mostrou à vontade para lidar com a pressão e classificou a exigência como um combustível para evoluir.

- Como joguei no Sport, sei o que é um clube com torcida exigente. E acho que tem de ser assim mesmo, o torcedor quer ver seu clube conquistando os objetivos. O time ganhando, tudo melhora: torcida, jogadores, funcionários. Tenho certeza que a Ponte vai mudar esse cenário rapidamente e em dezembro todo mundo estará feliz comemorando o acesso, quem o título da Série B e chegando longe na Copa do Brasil. Tenho certeza que a Ponte vai continuar na primeira divisão do Paulista. E também tem que estar na Série A do Brasileiro.

Confira a Live logo abaixo: