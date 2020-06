Problemas de internet impossibilita realização da sessão da Câmara de Vereadores de Atalaia

Por motivo de problemas técnicos de instabilidade na conexão com a internet, a sessão virtual da Câmara de Vereadores do município de Atalaia, que estava programada para esta terça-feira, 16, teve que ser adiada pela Mesa Diretora da Câmara.

Desde a primeira tentativa de iniciar a reunião, a conexão apresentou seguidas instabilidades e quedas de conexão, impossibilitando a comunicação do computador central, localizado no prédio do Poder Legislativo, com os demais vereadores.

Devido a pandemia de coronavírus (Covid-19) e a tentativa de evitar aglomeração, os parlamentares fazem sessões virtuais, com o objetivo também de não por em risco a saúde dos parlamentares, funcionários e população.