Ação da Secretaria de Saúde visa garantir a prevenção contra a Covid-19 para passageiros e mototaxistas

Tendo a prevenção como o melhor remédio, a Secretaria de Saúde da cidade de Atalaia, através da secretária Rosângela Maria, esteve na manhã deste sábado (13), na sede da Associação dos Mototaxistas fazendo a Distribuição de máscaras, álcool em gel e luvas.

O objetivo dessa ação é garantir a prevenção contra a COVID-19 para os passageiros e os próprios condutores desse transporte para o município.

A gestão municipal vem tendo uma atenção especial com o segmento dos mototaxistas. No último dia 6 de junho, a secretária de Saúde, junto com uma equipe de Sanitização, também estiveram na sede da Associação, para fazer o trabalho de higienização do local e capacetes.

O trabalho de sanitização (higienização e desinfecção) de ambientes trata-se de uma estratégia de combate ao novo coronavírus (covid-19). O procedimento de controle microbiológico serve para eliminar e impedir a proliferação de vírus, bactérias, fungos e ácaros.

O procedimento se baseia na limpeza, aplicação do produto e nebulização em paredes, pisos, portas e qualquer outro objeto que tenha contato com o ambiente externo. Com isso, os microrganismos nocivos presentes são eliminados. Não é prejudicial a humanos, animais ou meio ambiente, além de não deixar manchas ou odores.

O serviço está sendo realizado em espaços públicos, sedes, repartições e demais locais do município.