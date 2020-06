Com o projeto A Rede, Secult Atalaia vai desenvolver ações que beneficia a classe artística local

A Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) do município de Atalaia acaba de lançar um importante projeto para a classe artística atalaiense: A REDE. Trata-se de uma iniciativa inédita no município, com a criação de um banco de dados, um verdadeiro mapeamento cultural dos artistas locais, profissionais ou amadores de todos os segmentos, para que o Governo Municipal possa planejar e executar com maior precisão programas e projetos culturais.

“Essa base de dados será essencial para qualquer trabalho que vamos instalar em nossa cidade no futuro. Além desse banco de dados, a Rede consistirá em um website (portal on-line) a qual será disponibilizado um local com fichas dos mais variados artistas que temos em nossa terra, para que assim todos possam ser conhecidos e reconhecidos por seus trabalhos. Além de haver uma interação entre o público e seus artistas preferidos”, destaca Dola Rocha, secretário-adjunto da Secult.

A primeira ação desse projeto é a CULTURA NA LIVE (LiveCult), uma série de lives de artistas locais profissionais e amadores, que serão realizadas de acordo com as informações coletadas pelo projeto a REDE. “Essa ideia ajudará a dar espaço para a classe artística de músicos que será o último grupo profissional que voltará as normalidades após esse período de isolamento social”, comenta Dola Rocha.

Para se inscrever é muito simples: CLIQUE AQUI ou no link da BIO da @secultatalaia e inscreva-se respondendo o formulário.

De acordo com a Secult, em breve serão lançados projetos para as outras segmentos: poeta, ator e artista plástico.

Dúvidas, entre em contato com a Secult Atalaia através do e-mail atalaiasecult@gmail.com ou pelos telefones: 99364-9440, 99601-0162 e 99102-5865.