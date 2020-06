Defesa Civil de Atalaia alerta para presença de jacarés no Rio Paraíba do Meio próximo a área urbana

A Defesa Civil do município de Atalaia utilizou as redes sociais na noite desta quinta-feira (4), para emitir um alerta sobre a presença de jacarés no Rio Paraíba do Meio, mais precisamente na área urbana da cidade. Foto de pelo menos um jacaré já vinha circulando em redes sociais há alguns dias.

O órgão municipal informou que só tomou conhecimento hoje e pede às famílias que moram as margens do rio, que evitem circular nessas áreas.

“Já fizemos o contato com os órgãos competentes tais como: Bombeiro Militar e Batalhão de Polícia Ambiental. Esse último iremos contactar amanhã para os procedimentos que o caso requer, ou seja, a captura dos mesmos, pois acreditamos ser mais de um jacaré”, destaca o secretário Massilon Mendes.

Na nota, a Defesa Civil pede um cuidado redobrado com as crianças que moram nesta localidade. Confira: