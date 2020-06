Barreira Sanitária no Distrito Branca vem ajudando no combate ao Covid-19

Com o objetivo de conscientizar a comunidade sobre as medidas de precaução para evitar o contágio e mitigar a disseminação da covid-19 na região, uma Barreira Sanitária vem sendo instalada periodicamente no Distrito Branca, em Atalaia.

Na manhã desta quarta-feira, a equipe da Unidade Básica de Saúde Branca II, contou com o apoio do Comitê Municipal de Enfrentamento a Covid-19, para realizar esse trabalho educativo, entregando e recomendando o uso de máscara, reforçando a maneira correta de usá-las, a necessidade de higienização das mãos com água e sabão, ou álcool em gel, além de orientar sobre importância do isolamento social.

Quem também esteve prestigiando a ação foi o vereador Ricardo Calheiros, morador do Distrito Branca.

O Governo Municipal vem reforçando em todo o município esse trabalho de orientação e conscientização, que é a arma mais eficaz contra o novo coronavírus, contando para isso que a sociedade cumpra seus deveres diante dessa pandemia que em Atalaia já infectou 209 pessoas e levou a óbito cinco atalaienses.

Com informações da ASCOM Atalaia.