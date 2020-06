Bairros José Paulino e Santa Inês concentram 50% dos casos de Covid-19 em Atalaia

Medida visa conter a proliferação do contágio na cidade. Determinação vale para o período de 27 de Maio a 26 de Junho de 2020.

Cidade - Há 6 dias Prefeito de Atalaia decreta toque de recolher após aumento de casos de Covid-19 Medida visa conter a proliferação do contágio na cidade. Determinação vale para o período de 27 de Maio a 26 de Junho de 2020.

3