Comitê de Enfrentamento e Combate a Covid-19 faz rondas no Povoado Olhos D’água e Distrito Santo Antônio

O Comitê de Enfrentamento e Combate a Covid-19 do município de Atalaia realizou na manhã desta sexta-feira (29), rondas no Povoado Olhos D'água e no Distrito Santo Antônio. As medidas são para evitar aglomerações nas ruas e diminuir o número de pessoas contaminadas por covid-19.

As rondas têm o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil, Vigilância em Saúde e Secretaria de Saúde, que estão fazendo um trabalho educativo e de conscientização nos cuidados com o vírus.

A equipe de vigilância em saúde realiza também nas rondas a pulverização com produto desinfetante nos locais públicos e de grande circulação de pessoas com o objetivo de evitar o contágio do vírus.

Essa é uma ação disciplinar, que faz parte do processo de ações mais rígidas e necessárias para evitar a disseminação e proliferação do novo coronavírus no município.