Agência da Caixa em Atalaia abre neste próximo sábado (30) para saque do auxílio emergencial

Agência da Caixa em Atalaia vai abri neste sábado das 8h até as 12h.

A agência da Caixa Econômica em Atalaia, será uma das 2.213 agências que vão abrir neste próximo sábado (30), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nascidos em janeiro, que queiram fazer o saque em espécie do benefício. CLIQUE AQUI e confira todas as agências que abrem neste sábado.

A partir desta data, também será possível a transferência do benefício para contas da Caixa ou de outros bancos, de forma gratuita, através do aplicativo CAIXA TEM.

A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem às agências durante o horário de funcionamento, das 8h às 12h, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente.

Em Atalaia, a Caixa em parceria com o Governo Municipal, vem reforçando a organização das filas e mantendo o distanciamento social mínimo entre as pessoas.

Outras 43 agências, em 26 cidades alagoanos, também estarão funcionando neste sábado: Maceió, Arapiraca, Campo Alegre, Capela, Coruripe, Delmiro Gouveia, Girau do Ponciano, Joaquim Gomes, Maragogi, Marechal Deodoro, Maribondo, Murici, Olho D'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Pão de Açúcar, Penedo, Pilar, Piranhas, Porto Calvo, Rio Largo, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos, São Sebastião, Teotônio Vilela, União dos Palmares e Viçosa.

Com informações do site Agência Brasil.