Prefeito Chico Vigário destaca importância de medidas mais rígidas de isolamento em novo decreto municipal

Para conter o avanço do novo coronavírus (covid-19) em Atalaia, décimo primeiro município alagoano com o maior número de casos confirmados, o prefeito Chico Vigário, nesta terça-feira (26), endureceu as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus e decretou toque de recolher em todo território do município, das 22 até as 05 horas, além de outras medidas que estão presentes no novo decreto municipal 013/2020 e que são válidas até o dia 26 de junho.

Já nesta quarta-feira (27), primeiro dia em que começou a valer as novas medidas, o prefeito esteve acompanhando de perto os trabalhos na barreira sanitária instalada na Praça Duque de Caxias (Praça do Trevo), além de visitar outras localidades do município.

Toque de recolher em Atalaia será das 22 até as 05 horas. Foto: Douglas Melo.

Na oportunidade, Chico Vigário destacou a importância das novas medidas adotadas e pediu a colaboração da população para conter o avanço do novo coronavírus no município.

“Esse problema não é só da Prefeitura, mas sim de todos nós, por isso faço um apelo a população de Atalaia para que nos unamos no combate a esse mal que infelizmente tomou conta do mundo. Esse novo decreto foi uma decisão discutida e tomada pensando no bem estar da nossa população, já que o número de casos aumentou muito e se faz necessário medidas mais rígidas”, comentou o prefeito.

Para o prefeito, o toque de recolher é uma medida de disciplina e não punitiva. “Todas as decisões tomadas foram discutidas pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus na cidade e eu acredito no trabalho que temos feito. O toque de recolher foi uma medida tomada como disciplina e não com o objetivo de prejudicar ninguém. Queremos é sensibilizar a população, sobre a importância da participação de todos no combate a esse mal”, comentou Chico Vigário.

Outra medida adotada pelo Governo Municipal, para conter a proliferação do contágio a Covid-19, foi impedir o acesso de veículos à Ponte Ernesto Lopes de Vasconcellos, localizada no centro da cidade, fazendo com que o acesso à cidade tenha que passar obrigatoriamente pela barreira sanitária.