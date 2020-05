LBV assistirá famílias vulneráveis de Atalaia no enfrentamento a pandemia

A campanha LBV — SOS Calamidades, da Legião da Boa Vontade continua socorrendo às populações mais vulneráveis afetadas pela pandemia do novo coronavírus em Alagoas e no Brasil. Além de amparar as famílias em vulnerabilidade social atendidas em seus serviços e programas socioeducacionais, auxilia também famílias em risco alimentar amparadas por organizações parceiras, oferecendo a elas cestas de alimentos e kits de material de limpeza e de higiene, para que não passem fome e se previnam da Covid-19.

A ação emergencial da LBV já entregou mais de 180 toneladas de doações beneficiando mais de 20 mil pessoas em 69 cidades nas cinco regiões do país.

Solidariedade e compaixão são fundamentais para ajudar as populações mais vulneráveis a enfrentar esse momento desafiador.

As associações de moradores do Conjunto João Sampaio II, Eustáquio Gomes e Hamilton de Moraes e o Centro de Apoio as Comunidades – CAC, foram beneficiadas pela ação solidária da Legião da Boa Vontade, cada organização recebeu cestas de alimentos, kits de material de limpeza, máscaras e polpa de frutas.

A LBV também assistiu mais de 100 famílias de profissionais que atuam na Cultura Alagoana, como sanfoneiros; bailarinos; guitarristas; percussionistas, assistentes de palco, entre outros trabalhadores. Leonardo Oliveira, atua em dezenas de eventos musicais como diretor de palco, e está sem poder trabalhar devido a pandemia, e foi beneficiado pela Campanha da LBV – SOS Calamidades. “Agradeço, a LBV, por essa demonstração de amor e carinho para todos nós que atuamos na cultura alagoana”, agradeceu.

No Estado, a Entidade também assiste famílias da zona rural dos municípios de Atalaia e Batalha.

Faça parte desta Corrente Solidária!

Para contribuir, basta acessar o site www.lbv.org e doe quantas cestas e quantos kits você puder.

A doação é simples, rápida e segura. Caso prefira, faça uma doação em nome da Legião da Boa Vontade (CNPJ 33.915.604/0001-17), via conta bancária: Bradesco (Agência: 0292-5 — C/C: 92830-5); Itaú (Agência: 0237 — C/C: 73700-2); Banco do Brasil (Agência: 3344-8 — C/C: 205010-2); Caixa Econômica Federal (Agência: 1231 — operação: 003 — C/C: 100-0); ou Santander (Agência: 0239 — C/C: 13.002754-6).

A LBV agradece a todos que estão colaborando!