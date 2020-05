Prefeitura de Atalaia recebe alimentos para execução do PAA e distribui para famílias carentes

A Prefeitura de Atalaia, por meio de suas Secretarias de Agricultura e de Assistência Social, recebeu na manhã desta quinta-feira (21), produtos da agricultura familiar para execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A continuação do programa foi possível graças ao empenho da gestão municipal junto ao governo do Estado (Emater), para liberação dos recursos.

Com a compra do PAA o Governo Municipal garante o escoamento da produção familiar, transferindo renda para os agricultores do município, que também são atingidos pela crise causada pela pandemia do coronavírus.

“Estamos muito contentes com a retomada com a retomada do programa aqui em Atalaia. O PAA ao mesmo tempo que compra os produtos da agricultura familiar gerando renda pra esses agricultores também realiza a transferência simultânea desses alimentos para famílias carentes”, comentou secretário municipal de agricultura, Geraldo Valdevino.

Os produtos recebidos foram repassados para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS , que realiza a doação dos alimentos para famílias em situação de vulnerabilidades referenciadas em programas sociais.