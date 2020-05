Recuperados já são quase metade dos casos diagnosticados com covid-19 em Atalaia

De acordo com o Boletim Epidemiológico desta quarta-feira (20), divulgado pela Prefeitura de Atalaia, dos 38 casos diagnosticados com o novo coronavírus, até o momento, incluindo os 2 óbitos, 16 pessoas já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperadas da doença. O número representa 42,11% dos casos confirmados.

Número de casos suspeitos diminuíram em relação ao levantamento desta última terça-feira. Agora são 37 os casos suspeitos e em investigação.

POR SEXO

Dos 36 casos confirmados, 19 são do sexo masculino e 17 são do sexo feminino.

FAIXA ETÁRIA

Entre as idades com o maior número de casos confirmados, estão pessoas entre 30 a 39 anos e 40 a 49 anos, com 11 casos em cada uma das faixas etárias. Pessoas de 60 a 69, que faz parte do grupo de risco, são 5 os casos. Entre 50 a 59 anos, são três casos. Entre 20 a 29 anos, também são três casos. Jovens entre 10 a 19 anos, são 2 casos. O único caso confirmado na faixa etária de 80 anos ou mais, foi o de uma idosa de 83 anos, o segundo óbito registrado na cidade.

POR LOCALIDADE

A Prefeitura de Atalaia vem divulgando através de boletim uma lista com os bairros/povoados que registraram pessoas diagnosticadas com a Covid-19 no município. O bairro José Paulino é disparado o que apresenta o maior número, com 13 casos confirmados.

Confira a lista:

José Paulino – 13 casos

Centro – 8 casos

Santa Inês – 6 casos

Nova Olinda – 3 casos

Olhos D’água – 2 casos

Alto do João Miranda – 2 casos

Jenipapeiro – 1 caso

São Antônio – 1 caso