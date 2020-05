Portal da Prefeitura de Atalaia disponibiliza informações sobre receitas e despesas no enfrentamento ao coronavírus

Prefeitura vem adotando transparência com relação ao enfrentamento do novo coronavírus.

Para que a população possa acompanhar as medidas adotas no combate à Covid-19, a Prefeitura Municipal de Atalaia disponibiliza em seu portal oficial (www.atalaia.al.gov.br), um espaço com informações sobre ações, atos administrativos, receitas e despesas destinadas ao enfrentamento da pandemia no município.

Ao acessar o Portal e clicar em CORONAVÍRUS COVID-19, a população tem acesso a normativos legais publicados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, os processos de contratações concluídos e demais informações relacionadas ao coronavírus e ao combate à Covid-19 no Governo Municipal de Atalaia-AL. É só escolher a pasta desejada e clicar sobre os arquivos para visualizar o conteúdo.

A medida segue orientação do Ministério Público de Alagoas e visa dar ampla transparência sobre as ações e recursos que estão sendo aplicados no município.