Prefeitura de Atalaia realiza ação conjunta de orientação e fiscalização do cumprimento do decreto estadual

O Governo Municipal de Atalaia vem intensificando as ações de combate ao novo coronavírus na cidade. Na manhã desta segunda-feira (18), o Comitê de Enfrentamento a Covid-19 no município, com o apoio da Policia Militar, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Saúde, realizou mais uma ação conjunta de orientação e fiscalização do cumprimento do decreto estadual (nº 69722), que estabelece medidas de isolamento social e funcionamento do comércio.

Na oportunidade, vários locais onde havia aglomerações de pessoas, foram higienizados pela equipe da Saúde.

As rondas vêm sendo realizadas desde a semana passada e vão ser intensificadas durante essa semana no comércio. Também está sendo realizado um trabalho educativo para a população, mostrando a importância do uso de máscara e do isolamento social.

Para o coordenador do Comitê de Enfrentamento, o procurador municipal Eduardo Calheiros, essas ações visam conscientizar a população, para evitar o avanço da Covid-19 no município.

“O momento é de união e de conscientização. Cada cidadão deve fazer sua parte, ajudando a evitar o avanço do novo coronavírus em Atalaia. Essa ação é de fiscalização, mas também aproveitamos para orientar a população sobre os cuidados em relação ao uso de máscaras e ao distanciamento social, para que evitem aglomerações”, destacou.

Instituído pelo decreto municipal 12/2020, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus tem a finalidade de coordenar as ações do Poder Executivo Municipal e assessorar o prefeito sobre as ações do município no combate à disseminação da Covid-19 em Atalaia.

*Com informações da ASCOM Atalaia.