Alunos da rede municipal estão tendo aula em casa com material pedagógico e orientação dos professores através de aplicativos

Diante da suspensão das aulas por conta da pandemia causada pela Covid-19, o município de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Educação, vem desenvolvendo medidas que permitam que o aprendizado continue, mesmo sem a possibilidade imediata de aula presencial.

Através deste plano de ensino não presencial, os alunos da rede municipal recebem atividades pedagógicas impressas, que foram entregues nas escolas aos seus familiares, os quais, mais do que nunca, estão sendo auxiliadores do aprendizado dos filhos.

Os professores também estão mantendo contato com alunos por meio de grupos criados no aplicativo WhatsApp, elaborando vídeo aulas através do canal TV ATALAIA EDUCA, no YouTube e dando todo o suporte necessário para dar continuidade ao fluxo de aprendizagem com qualidade, sem sair de casa e sem se expor ao novo coronavírus.

O Decreto Emergencial do Governo do Estado prorrogou a suspensão das aulas presenciais até o dia 31 de maio.