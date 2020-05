Homem de 63 anos é primeiro óbito por Covid-19 em Atalaia

Atalaia registrou a primeira morte em decorrência da Covid-19, nesta quinta-feira (14), segundo boletim informativo do Governo do Estado. A vítima era um idoso de 63 anos, que teve a confirmação de seu diagnostico positivo no dia 25 de abril e que infelizmente faleceu nesta semana. Foi o 175⁰ óbito confirmado no Boletim Epidemiológico do Cievs.

Este idoso foi a primeira pessoa com diagnóstico positivo para Covid-19 na cidade. Era hipertenso, obeso e diabético e o óbito foi registrado na Santa Casa de Misericórdia de Maceió, na última segunda-feira (11).

Em nota, a Prefeitura de Atalaia lamentou a confirmação do primeiro óbito da cidade, se solidarizou com os familiares e reforçou seu compromisso com a transparência na divulgação de informações, e que segue trabalhando para garantir a segurança e o rápido atendimento à população.

O Poder Público destacou ainda a importância de manter o isolamento social, nos casos em que as pessoas podem se manter em casa. Além disso, o poder público reforça as medidas de segurança, que incluem o uso de máscara sempre que sair de casa e a higienização freqüente das mãos, com água e sabão ou álcool em gel.

Já são 19 os casos confirmados de Covid-19 em Atalaia, segundo o último boletim informativo divulgado pelo Governo do Estado.