Nova atualização mostra que homens são quase 70% dos casos confirmados da Covid-19 em Atalaia

A nova atualização do Painel Covi-19 em Alagoas mostra que quase 70% dos casos diagnosticados com a Covid-19 em Atalaia, são homens. Do total de pessoas infectadas até esta sexta-feira (15), 13 são do sexo masculino e 6 do sexo feminino. Há um caso de óbito registrado na cidade em decorrência do novo coronavírus, um idoso de 63 anos, que estava internado na Santa Casa de Misericórdia e faleceu nesta última segunda-feira (11).

Boletim divulgado pela Prefeitura de Atalaia na noite desta sexta-feira, aponta outros 35 casos suspeitos e em investigação. São 5 os casos recuperados.

Idades

Os dados também mostram que a maioria dos infectados pelo novo coronavírus, oito pessoas, possuem idades entre 40 a 49 anos, sendo 42,11% dos casos. Em seguida aparece pessoas com idades entre 30 a 39 anos, com cinco casos (26,32%). São quatro os casos com idades entre 60 a 69 anos (21,05%). Nesta atualização apareceu pela primeira vez casos confirmados de pessoas com idades entre 20 a 29 anos, dois casos (10,53%).