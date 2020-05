Live do Juninho Love arrecada cestas básicas para famílias carentes de Atalaia

O músico atalaiense Juninho Love realizou na noite desta sexta-feira (8), uma live solidária que foi acompanhada por um bom número de pessoas, através do perfil oficial do artista no Instagram. O evento, que foi realizado na chácara da família Barros, contou com a participação do blogueiro atalaiense Robson, grande sucesso nas redes sociais.

Além de levar entretenimento aos internautas que puderam acompanhar os sucessos do axé e do violão e voz, a ação solidária do artista da terra arrecadou mais de 100 cestas básicas, que serão doadas para famílias carentes do município, que estão enfrentando as dificuldades causadas pela pandemia do novo coronavírus.

Juninho Love agradeceu a todos pelas doações e pelo sucesso da live.

“Até ontem foram doados mais de 100 cestas básicas, um pouco que se torna muito diante do amor ao próximo. Agradeço a Deus pelo dom de ser artista. Agradeço a minha cidade Atalaia pelo apoio e o reconhecimento, que Deus abençoe a todos. O momento é triste e delicado, mas a força e a união supera nossos problemas. Valeu galera pelo sucesso da minha live e meus sinceros agradecimentos as empresas Edinho Peças e Serviços, Posto Premium, MV Cosmético, Grafneto, Boutique das Rações, Amor e Arte em Papéis, ao Dola Rocha, Lais Cavalcante e Jaldilene pelo apoio e ao Atalaia Pop que sempre valorizando e divulgando minha carreira artística”, destacou o artista.