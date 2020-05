O tratamento da doença foi feito em casa, com evolução satisfatória para curas clínica e sorológica, segundo a médica infectologista Sarah Dellabianca (CRM/AL 6881).

O governador Renan Filho recebeu, nesta quinta-feira (07), atestado com alta médica para retornar às suas atividades, após ter a doença Covid-19 iniciada no dia 21 de abril.

