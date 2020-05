Município inicia a entrega de cestas básicas para famílias atalaienses em vulnerabilidade social

A Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Assistência Social, iniciou nesta terça-feira (5), pelo Povoado Genipapeiro, a distribuição de cestas básicas às famílias em situação de extrema pobreza. Outras localidades também serão contempladas.

Realizada em parceria com o Governo do Estado, esta ação beneficiará 2 mil famílias atalaienses, com o objetivo de auxiliar na diminuição dos impactos ocasionados pela pandemia do novo coronavírus.

As famílias que estão recebendo o auxílio são cadastradas no CadÚnico, seguindo os critérios estabelecidos pela Secretaria Estadual de Assistência Social - SEADES através do Informe 01/2020.