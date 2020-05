Prefeitura de Atalaia promove reencontro de paciente do Hospital JLF com familiares após 20 anos

Uma história bem legal foi compartilhada pela Prefeitura Municipal de Atalaia em suas redes sociais, neste último sábado (02). O reencontro de um paciente que estava interno no Hospital Municipal João Lyra Filho com seus familiares, após 20 anos.

Após ter sido vitima de violência, o senhor Gilson Joaquim da Silva, um andarilho que vive perambulando nas ruas, foi resgatado pela SAMU Atalaia e encaminhado para o Hospital Geral do Estado.

Já medicado retornou para Atalaia onde permaneceu interno no Hospital João Lyra Filho, recebendo todo o atendimento necessário. O senhor Gilson, em um momento inesperado fugiu, mas, foi encontrado e resgatado no Distrito Branca de Atalaia.

O CREAS foi acionado e investigou a situação desse senhor, pois o mesmo não tinha nenhuma documentação e desconversava em dar informações sobre endereço e família. Os CREAS da região foram acionados, a unidade de Viçosa anunciou que havia publicado em suas redes sociais e havia localizado uma irmã do Sr. Gilson.

E, na manhã dessa última quarta-feira, 29 de Abril, a história teve um final feliz.

A irmã do senhor apareceu à procura do CREAS Atalaia e do Hospital João Lyra Filho, onde reencontrou o irmão após 20 anos desde que sua mãe faleceu.

A irmã ficou agradecida a toda a equipe da Prefeitura de Atalaia envolvida no desfecho desse caso e assinou um termo de responsabilidade onde assumiu o compromisso de cuidar e zelar pela vida do seu irmão.

“Que Sr. Gilson seja muito feliz ao lado de seus familiares”, destaca a publicação divulgada pela Prefeitura de Atalaia.