Xand Avião fará uma apresentação online neste sábado (2). A live será transmitida em seu canal no YouTube a partir das 20h (horário de Brasília). Esta é a segunda apresentação do cantor em show online e que promete relembrar os maiores sucessos da carreira do cantor.

Assim como outros artistas, o dono do hit Inquilina vai arrecadar doações para famílias em situações de vulnerabilidade em tempos de pandemia.

Você pode assistir logo abaixo. Só dar o play: