Instituto Ricardo Calheiros cria Grupo de WhatsApp para avisar moradores sobre chegada de correspondência

Reside no Distrito Branca? CLIQUE AQUI e participe do Grupo de WhatsApp “CORREIOS / DISTRITO BRANCA”.

A entrega de correspondências é uma de suas ações mais elogiadas pela comunidade, principalmente neste atual momento de calamidade na saúde pública, onde os moradores do Distrito não precisam se deslocar para o centro da cidade e enfrentar grandes filas.

Fundado em 2013, o Instituto Ricardo Calheiros é um dos mais respeitados no município de Atalaia, tendo como foco um grande trabalho social que vem beneficiando de forma mais efetiva os moradores do Distrito Branca, o maior Distrito da cidade de Atalaia.

Pensando na preservação da saúde dos moradores do Distrito Branca, em um momento de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Instituto Ricardo Calheiros lançou na manhã desta quarta-feira (29), um canal de atendimento através Grupo de WhatsApp “CORREIOS / DISTRITO BRANCA”, para informações sobre a chegada de correspondências.

