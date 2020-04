Pré-candidato a prefeito, Professor Lesso acredita em protagonismo do PT nas eleições deste ano

Como já vinha sendo especulado, o Partido dos Trabalhadores (PT) terá candidatura própria a prefeito em Atalaia, nas eleições municipais deste ano. A informação foi confirmada pelo presidente do diretório municipal, Professor Lesso, que é pré-candidato a chefia do Executivo Municipal atalaiense.

Professor Lesso acredita que o partido pode sim assumir um papel de destaque no próximo pleito eleitoral, como oposição a atual gestão. “Com as mudanças na lei eleitoral de não permitir a coligação partidária para vereadores e pela primeira vez em eleição municipal, os partidos poderão usar os recursos do fundo eleitoral. Essas mudanças tendem a promover um equilíbrio na disputa eleitoral este ano. Um outro fator muito importante é a utilização da rede social, que proporciona um equilíbrio sobre o processo eleitoral”, destaca.

Sobre quais ações podem ser desenvolvidas para que o PT consiga essa presença forte na disputa eleitoral, Professor Lesso destaca um grupo maior de candidatos a vereador e propostas claras a população.

“Nesta eleição o Partido dos Trabalhadores terá um número de candidatos a vereador bem maior do que as outras eleições que participamos. Vamos apresentar propostas bem definidas e debatidas com a comunidade e profissionais de cada área. Vamos apresentar uma proposta com os nomes de todos os possíveis secretariados. O eleitor pela primeira vez poderá votar em um candidato a prefeito, sabendo quem será sua possível equipe de secretariado”, comentou.

Em busca dos chamados votos conscientes, para tornar possível a disputa ao Executivo Municipal, Professor Lesso lembrou outros nomes históricos do partido em Atalaia, que também obtiveram expressiva votação.

”O Partido dos Trabalhadores em Atalaia sempre acreditou no voto consciente, a exemplo disso foram os companheiros valorosos, Professor Cícero e Professora Flávia, que disputaram eleições majoritária em Atalaia sem utilizar a chamada compra de votos. Na nossa campanha será utilizado apenas os recursos do fundo eleitoral, que servirá para manter a estrutura de campanha do candidato a prefeito e dos candidatos a vereador”.

O pré-candidato também aproveitou a oportunidade para condenar o que chamou de “campanha denegritória em redes sociais” para atingir a imagem de pré-candidatos, destacando que isso em nada contribui para o processo democrático.

“Nós do Partido dos Trabalhadores vamos fazer nossa campanha apresentando proposta e conversando com a população. No momento atual não tem mais espaço para fazer campanha denegrindo os adversários, esta forma de fazer política ficou no passado”, frisou o Professor Lesso.

Sobre um possível adiamento do pleito eleitoral de outubro, por conta da pandemia do novo coronavírus, Lesso se mostrou favorável. “Considerando a situação atual, devido essa pandemia do Corona vírus, eu acho que a data dessa eleição poderia ser adiada para Dezembro deste ano. Em primeiro lugar vem a saúde das pessoas, a volta dos empregos, a volta das atividades comerciais e depois o processo eleitoral”, concluiu o pré-candidato.