Filho ilustre de Atalaia, Dr. Márcio Roberto toma posse como procurador-geral de Justiça de Alagoas

O novo procurador-geral de Justiça de Alagoas, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, tomou posse na manhã desta segunda-feira (27), durante solenidade realizada no prédio-sede do Ministério Público do Estado, em Maceió. O procurador foi conduzido ao cargo pelo Governador Renan Filho, para o biênio 2020-2022.

Em razão da pandemia do novo coronavírus, a solenidade de posse foi restrita ao Colégio de Procuradores. Também foi transmitida através das redes sociais do órgão ministerial, para que membros, servidores, demais autoridades e a população pudessem acompanhar a cerimônia.

Em seu discurso de posse, Márcio Roberto assegurou que sua gestão cumprirá o regramento legal e que será marcada pelo enfrentamento à corrupção e garantia de direitos. “O aguerrido Ministério Público de Alagoas, por meio de seus valorosos membros, homens e mulheres capacitados, dedicados, destemidos e honrados, historicamente, muito tem feito pela sociedade alagoana, assegurando-lhes os direitos elementares básicos, bem como, no exercício do mandamento contido no artigo 127 da Constituição Federal, continuará defendendo intransigentemente a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis”, garantiu o PGJ recém-empossado.

Márcio Roberto finalizou seu discurso com palavras de gratidão a Deus, à família, em especial à esposa e ao filho, ao seu antecessor, Alfredo Gaspar, e ao governador Renan Filho, destacou que a eleição para o cargo de PGJ é uma página que agora fica no passado, haja vista que a instituição deve se unir para viver um novo momento e concluiu: “Ergamos nossas espadas, firmemos os pés e comecemos a caminhada”.

O governador Renan Filho, que não conseguiu participar da solenidade em razão de ter sido diagnosticado com a Covid-19, enviou mensagem ao novo PGJ: “Meus melhores cumprimentos e votos de sucesso ao novo procurador-geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, que toma posse no cargo nesta segunda-feira. Alagoas tem a sorte de tê-lo para suceder Alfredo Gaspar à frente do Ministério Público Estadual. Mais do que nunca, é necessário o fortalecimento das instituições do Estado, como o MP, da união em torno dos princípios da cidadania para enfrentarmos este período difícil e reafirmarmos a defesa da democracia e do estado de direito. Boa sorte e bom trabalho”, disse ele.

O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Tutmés Airan, também acompanhou a solenidade. “Quero renovar o meu desejo para que o Ministério Público, essa instituição tão essencial ao sistema de justiça, siga, sob o seu comando, procurador-geral de justiça Márcio Roberto, com o compromisso de continuar defendendo os valores democráticos e de humanidade que tanto precisamos neste momento atual. Que tenha uma gestão de sucesso”, desejou Airan.

* Com informações da Assessoria de Comunicação do MPAL.

