Atalaia tem primeiro caso confirmado de Covid-19

Foi confirmado no final da tarde deste domingo (26), o primeiro caso do novo coronavírus registrado no município de Atalaia. A informação foi divulgada no Informe Epidemiológico Nº 51 do Governo do Estado, através de dados do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde CIEVS/AL.

Segundo informações divulgadas pela secretária municipal de Saúde, Rosângela Maria, se trata de um paciente que foi apresentado como caso suspeito nesta última sexta-feira (24). O paciente estava interno no HGE e foi transferido para a Santa Casa de Maceió. A Santa Casa solicitou o exame, que deu positivo para Covid-19.

Em todo o Estado de Alagoas já são 560 casos confirmados, com 32 óbitos, 427 casos suspeitos e 90 casos recuperados.