Renan Filho testa positivo para novo coronavírus

O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), testou positivo para o novo coronavírus. Ele anunciou o resultado do exame na tarde deste sábado (25), em seu perfil nas redes sociais. Em todo o estado, são 501 casos confirmados e 29 óbitos.

"Comunico que, seguindo recomendação médica, refiz o exame para Covid-19, o resultado saiu hoje e foi positivo. Estou em casa, me sentindo bem, sem sintomas graves e iniciarei hoje os 14 dias de quarentena para recuperação. Se puder, me inclua nas suas orações", disse o governador.

O primeiro exame do Governador deu negativo. Depois disso, o governador continuou trabalhando, e não havia informação de que ele tinha feito um novo teste, até a divulgação do resultado do segundo exame, nesta tarde.

*Com informações do Site Globo.com/AL - Repórter Cau Rodrigues