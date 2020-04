O cantor sertanejo Felipe Araújo é mais um aderir às lives. O cantor de “Atrasadinha”, “Espaçosa Demais” e “A Mala é Falsa” fará seu show online nesta próxima sexta-feira (24), às 23h. A transmissão acontecerá no YouTube e no Facebook.

