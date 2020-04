Prefeitura de Atalaia coloca pia móvel nas feiras livres para combater o avanço do novo coronavírus

Lavatório móvel para higienização das mãos foi instalado na manhã desta sexta-feira (24), na feira livre do bairro José Paulino, pela Prefeitura Municipal de Atalaia. A iniciativa é mais uma das ações do município para conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

O lavatório proporciona aos feirantes e consumidores, a higienização correta das mãos com água e sabão. Vale destacar que profissionais da Saúde também estarão próximos a esse lavatório, para orientar os cidadãos sobre a forma correta de efetuar essa higienização das mãos, tudo isto pensando no bem coletivo do povo atalaiense.