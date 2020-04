AO VIVO: Live da Maiara e Maraisa começa às 21h, no YouTube; Assista Aqui

Conforme a dupla, o show ao vivo tem o objetivo de arrecadar alimentos para as famílias afetadas pela pandemia do coronavírus.

A dupla sertaneja transmite o show direto de casa, em Goiânia (GO). Assim, as irmãs prometem um repertório “emocionante”.

A live Maiara e Maraisa é hoje (23) e começa às 21h. O show ao vivo será transmitido pelo seu canal oficial no YouTube .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.