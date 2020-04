Governador nomeia Dr. Márcio Roberto como novo Procurador Geral de Justiça de Alagoas

O Ministério Público de Alagoas (MPAL) será comandado no biênio 2020/2022 pelo Procurador Dr. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque. Ele foi nomeado Procurador-Geral de Justiça pelo governador Renan Filho, através do decreto nº 69.703 de 22 de abril de 2020. Renan Filho informou sua decisão através de suas redes sociais.

Essa é a primeira vez na história do MP estadual que um atalaiense assume (não de forma interina) o mais alto cargo daquele órgão ministerial.

Desde a última sexta-feira (17), Márcio Roberto Tenório de Albuquerque já estava ocupando de forma interina a chefia do Ministério Público até a publicação, em diário oficial, da escolha do membro do MPAL escolhido pelo governador de Alagoas para substituir o ex-procurador-geral de justiça Alfredo Gaspar, que pediu exoneração do cargo em março último.