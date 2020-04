A Prefeitura Municipal de Atalaia já iniciou as obras de construção da Academia da Saúde, que será localizada na Praça Paulo de Tarso, no bairro José Paulino.

O Programa Academia da Saúde é uma estratégia de promoção e produção do cuidado com a saúde, a partir da implantação de espaço público, ele contará com infraestrutura apropriada, com equipamentos e profissionais qualificados, o que potencializa a realização de ações variadas de promoção da saúde.

