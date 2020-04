A live será transmitida diretamente da fazenda deles, no Tocantins.

A dupla sertaneja Henrique e Juliano se apresenta em uma live na noite deste domingo (19). Os cantores se apresentam a partir das 18h, em seu canal oficial no YouTube . Os músicos são autores de sucessos como "Até Você Voltar", "Liberdade Provisória" e "Briga Feira".

