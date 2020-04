AO VIVO: Wesley Safadão faz Live e grava DVD para campanha solidária. Assista Aqui

Wesley Safadão fará sua terceira live neste sábado, dia 18 de abril, a partir das 20h, no canal oficial no YouTube, quando grava o novo DVD, WS Em Casa 2. Segundo publicação no Instagram, a live contará com show do cantor, além de surpresas e músicas inéditas. A ação faz parte da campanha W Solidário e amigos, que tem o intuito de convocar empresários, parceiros e comunidade para arrecadar fundos e suprimentos no combate à Covid-19.

A campanha, que começou em 2 de abril, se encerra no dia da live e terá o valor total das arrecadações destinado a causa. Para fazer doações as pessoas podem acessar o site www.wsolidario.com.br.

