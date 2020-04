Alunos da rede municipal de Atalaia vão poder acessar conteúdo das aulas através de canal no YouTube

Com a suspensão das aulas durante o período de isolamento social para combater o novo coronavírus, a Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Educação (Semed), vem buscando alternativas para que os alunos continuem aprendendo e tendo acesso ao conhecimento, sem pôr em risco a sua saúde ou de seus familiares.

Nesta última segunda-feira (13), a Semed começou a disponibilizar através do canal TV ATALAIA EDUCA, no YouTube, conteúdos de apoio pedagógico para que os alunos da rede municipal tenham acesso a várias aulas durante esse período. Ainda em fase experimental, o canal já conta com alguns vídeos direcionados à Educação Infantil e à Educação Especial, além de ações desenvolvidas pela Secretaria ao longo dos últimos anos.

Os conteúdos vão contemplar todos os segmentos, desde a Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA). As escolas e creches serão as responsáveis pela produção dos vídeos.

Como muitos alunos não possuem acesso à internet, essas atividades a princípio não devem contar como carga horária obrigatória, mas apenas para manter o vínculo dos alunos com as suas respectivas unidades de ensino. Quando as aulas nas escolas forem retomadas, os alunos que não têm acesso à Internet, terão o conteúdo repassado de forma presencial.