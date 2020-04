AO VIVO: Mano Walter faz a sua “Live na Fazenda” neste sábado – Assista Aqui

O vaqueiro mais famoso do Brasil, Mano Walter, faz nesse sábado (18), às 16 horas, a sua estreia em Live Ao Vivo, no seu canal oficial no YouTube, trazendo muita música para o público que aprecia um bom forró.

Uma live ao estilo Mano Walter, positiva, e com sorriso no rosto. Prepare-se para se esbaldar como repertório que terá além dos grandes sucessos do Vaqueiro, muita mistura de hits. “Então Vem Cá”, “Juramento do Dedinho”, “Não Deixo Não” e outras.

Você pode assistir abaixo. Só dar o play: