Drive Trio Solidário troca alegria por donativos a pessoas vulneráveis

A solidariedade e empatia são cada vez mais necessárias para que a humanidade supere a crise trazida pela pandemia de Covid-19. Pensando nisso, a drag queen Paty Maionese, junto com o humorista Marlon Rossy, criou o projeto Drive Trio Solidário: um mini trio que vai circular levando alegria à população enquanto arrecada donativos para quem precisa. A primeira ação será na próxima terça-feira (21), a partir das 17h, pelas ruas da Ponta Verde.

Enquanto aproveitam para assistir às performances de Patty e de Marlon, o maior imitador do Brasil, os moradores poderão doar alimentos não perecíveis, kits de higiene, álcool em gel e materiais de limpeza. Para recolhimento, poderão escolher entre deixar os donativos na portaria dos seus prédios ou na calçada de casa. Alguns voluntários devidamente protegidos irão fazer a coleta, evitando aglomerações e garantindo a segurança daqueles que querem fazer o bem sem sair de casa.

Os donativos arrecadados serão distribuídos em instituições de caridade, entre elas a Associação das Famílias de Anjos do Estado de Alagoas (AFAEAL), que cuida do bem-estar de crianças como microcefalia e outras alterações neurológicas. Outros tipos de doação poderão ser feitos em novas ações do Drive Trio Solidário, que estão sendo planejadas – inclusive com a participação de outros artistas – com entregas em instituições que apontem maiores necessidades.

Paty Maionese destacou suas expectativas para esta primeira ação do projeto. “O que a gente mais espera é a reciprocidade das pessoas com um comportamento solidário, saindo de sua zona de descanso e, de forma descontraída, terão a arte como instrumento de aproximação e empatia. A ideia é dar continuidade com outros artistas de forma que a gente consiga angariar a maior quantidade de donativos possível para ajudar essas instituições”, frisou.