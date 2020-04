Procurador Márcio Roberto compõe lista tríplice para o cargo de procurador-geral de Justiça

Marcus Rômulo Maia de Mello, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque e Eduardo Tavares: esses são os membros do Ministério Público Estadual de Alagoas (MPAL) que formarão a lista tríplice para o cargo de procurador-geral de justiça. A eleição para a escolha dos nomes aconteceu durante toda esta sexta-feira (17), no prédio-sede da instituição.

Agora, com essa lista formada, caberá ao governador de Alagoas, Renan Filho, decidir quem comandará os destinos do MPAL pelos próximos dois anos.

Seis candidatos disputaram a preferência de votos e, ao todo, 161 promotores e procuradores de justiça foram às urnas. Pela ordem dos mais votados, Marcus Rômulo Maia de Mello conquistou 94 votos. Em seguida, veio Márcio Roberto Tenório de Albuquerque com 77 e, na sequência, Eduardo Tavares com 62 votos.

Entre os outros candidatos, Flávio Costa obteve 57 votos; Wesley Fernandes teve 56 votos e Antônio Vilas Boas ficou com 26 votos.

Com a definição da lista tríplice, os nomes seguirão para a chancela do chefe do Poder Executivo estadual. “Foi uma eleição tranquila, acompanhada de perto, durante todo o dia, pelos seis candidatos. Ao final, o colégio eleitoral decidiu quem iria compôr a lista. Agora, a comissão eleitoral constituída para comandar esse processo vai publicar o resultado em diário oficial para, por fim, enviá-lo ao governador do estado para que ele decida quem comandará os destinos do nosso bravo Ministério Público para o biênio 2020/2021”, afirmou o procurador-geral de justiça interino, Sérgio Jucá.

Votação em drive-thru

Em razão da pandemia da Covid-19, doença ocasionada pelo coronavírus, toda a votação ocorreu por meio do sistema de drive-thru, ou seja, promotores e procuradores de justiça não precisaram descer de seus carros para votar.

*Com informações da assessoria do MPE/AL

Procurador Márcio Roberto Tenório de Albuquerque.