Famílias do Conjunto Mutirão, no Povoado Genipapeiro, recebem produtos da agricultura familiar

Foram entregues na manhã desta sexta-feira, 17, no Conjunto Mutirão, localizado no Povoado Genipapeiro, zona rural de Atalaia, cerca de 500 kits de produtos da agricultura familiar. Por meio do Governo Municipal em parceria com as Secretarias Municipais de Agricultura e Assistência Social, que fizeram a aquisição de aproximadamente 5 toneladas de produtos alimentares da agricultura familiar do município.

Nos kits de produtos fornecidos pela agricultura familiar contém macaxeira, inhame, batata doce, laranja pêra, banana prata e farinha, que serão distribuídos nas comunidades carentes do município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Trata-se de mais uma ação coordenada entre as Secretarias de Saúde e Assistência Social como forma de minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia do Covid-19.