Vereador Quinho agradece ao deputado JHC pela oportunidade de ter comandado o PSB em Atalaia

Com a filiação do vereador Quinho do Portão ao MDB, no dia 16 de março, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) deixou de ter representação na Câmara Municipal de Atalaia. O vereador era o presidente do Diretório Municipal.

O vereador Quinho aproveitou para agradecer a oportunidade e a confiança do deputado federal João Henrique Caldas (JHC) e do assessor Cassiano, por terem permitido ele comandar o partido na cidade de Atalaia.

“Gostaria de apresentar ao deputado JHC e ao Cassiano os meus sinceros agradecimentos pela oportunidade que me foi dada durante todo o período que caminhamos lado a lado, comandando essa importante legenda no município”, disse o vereador.

Pré-candidato, o vereador afirmou que tomou a decisão “por motivos de ordem pessoal”, para se colocar em condições de disputa no próximo pleito eleitoral. Quinho destaca ainda que o momento é de manter o foco no mandato de vereador para ajudar o município a atravessar da melhor maneira possível essa fase de crise causada pela pandemia do novo coronavírus.