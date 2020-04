Secretaria de Educação inicia a entrega de kits de alimentação aos pais de alunos matriculados na rede municipal

A ação, autorizada pela Lei nº 13.987 de 7 de abril de 2020, que alterou a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, tem o objetivo de diminuir os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus e incentivar o isolamento social, uma das formas mais recomendadas para se evitar o contágio.

Pais ou responsáveis de alunos matriculados na rede municipal de ensino em Atalaia começam a receber a partir desta quinta-feira (16), kits alimentares distribuídos pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Educação (Semed). Os gêneros alimentícios foram adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

