Defesa Civil de Atalaia inicia o monitoramento da quadra chuvosa

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Atalaia iniciou hoje, 15 de Abril, o monitoramento da Quadra Chuvosa que se estenderá até o dia 15 de Agosto.

A Sala auxiliar de monitoramento do município está totalmente equipada e com uma equipe capacitada, com meteorologista e engenheiro ambiental, realizando o monitoramento 24 horas, com o auxílio de estudos e estatísticas.

Atalaia é o município que sedia a Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil do Vale do Paraíba, onde existe um plano de contingência para eventuais inundações, alagamentos, enxurradas, solapamentos e deslizamentos que possam ocorrer durante o período chuvoso.

Telefones disponível para mais informações: 82 98855-1128 / 99697-1003.