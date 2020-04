O show anterior do sertanejo, também transmitido on-line, foi a primeira live brasileira a fugir do tom intimista de outras transmissões em isolamento real. O Boteco em Casa de Gusttavo mais parecia a gravação de um DVD.

A segunda live de Gusttavo Lima durante o isolamento social está marcada para este sábado (11), às 20h, no YouTube.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.