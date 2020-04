AO VIVO: “live” de Matheus & Kauan tem sucessos e estreia de “Coração de Isca” e “Então Toma”; Assista Aqui

A live, intitulada "Matheus & Kauan em Casa", acontece neste sábado (11), às 16 horas, com transmissão no canal do YouTube da dupla.

Com mais de três horas de repertório e mais de 40 músicas no setlist, incluindo os hits "Quarta Cadeira" e "Litrão", Matheus & Kauan prometem, com responsabilidade, animar e se aproximar dos fãs durante este período de afastamento social.

Desde que foi anunciada na última terça-feira (7), a live de Matheus & Kauan vem gerando grande expectativa e é motivo de ansiedade por parte dos fãs, que iniciaram a contagem regressiva.

A dupla sertaneja e a Universal Music fizeram uma parceria com o PicPay e, durante o show, o público poderá fazer doações através do aplicativo para o projeto "Fome de Música", que arrecada alimentos da área de entretenimento para o Projeto Mesa Brasil, coordenado pelo Serviço Social do Comércio (SESC).

Nesta sexta-feira (10), a dupla divulgou duas faixas inéditas, extraídas no novo DVD, gravado em Recife, em janeiro deste ano. O anúncio das novas canções foi feito através de uma publicação nas redes sociais e surpreendeu os fãs.

A live tem também como intuito arrecadar alimentos e itens básicos de higiene para instituições de caridade e comunidades, para ajudar na luta contra o COVID-19, trazendo consciência social sobre a atual pandemia para o seu vasto público, que inclui o Brasil e outros países do mundo.

Você pode assistir abaixo. Só dar o play: